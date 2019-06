All’interno del programma di eventi estivi “E…state con noi”, giovedì 6 giugno è stata inaugurata all’Asp Città di Piacenza la mostra fotografica “In mezzo scorre il fiume”.

I protagonisti, “Fotografanti piacentini e Provincia in azione” sono un gruppo di fotografi non professionisti, presente su Facebook, che si propone come unico scopo quello di dare la possibilità ad ogni membro di condividere con gli altri i propri scatti, tutti rigorosamente piacentini, sia della città che della provincia.

Lo staff del Servizio di Animazione di Asp Città di Piacenza (Area Anziani ex “Vittorio Emanuele II”) si stava adoperando per l’organizzazione degli eventi estivi ed era in cerca di idee per una mostra fotografica, ed ecco l’incontro col gruppo dei “fotografanti”. Parte la proposta, ci si incontra, si definiscono i dettagli e prende il via la mostra fotografica con la partecipazione del gruppo, con la finalità di dare una valenza sociale al loro lavoro.

“E’ bello – spiegano gli organizzatori – quando i social network riescono ad essere il tramite attraverso cui un evento culturale assume una valenza sociale; nel nostro caso abbiamo portato una mostra fotografica all’interno di una struttura per ospiti anziani. Il titolo “In mezzo scorre il fiume” nasce dall’idea che noi tutti, e quindi anche i nostri anziani, abbiamo avuto a che fare in qualche modo con i fiumi e i torrenti della nostra provincia, oltre naturalmente al Po che attraversa Piacenza. C’è chi è legato ai fiumi per la chi pesca, chi per l’irrigazione, chi ci andava a lanciare i sassi piatti e a farli saltare sull’acqua”.

Gli anziani di Asp Città di Piacenza sono stati coinvolti nel divertente allestimento della mostra, preparando citazioni stampate, ritagliate, incollate e appese ai tralicci dei nostri gazebi. La mostra è stata infatti inaugurata in uno dei giardini dell’ex “Vittorio Emanuele II” e questi pensieri svolazzanti su carta azzurra, hanno fatto da contorno alle 34 foto stampate su pannelli, ed esposte su cavalletti avvinghiati da edera a simbolo del legame fra noi, i nostri anziani, i nostri torrenti e fiumi.

Le foto esposte in giardino per l’inaugurazione della mostra, sono state donate alla struttura di via Campagna 157 e resteranno a disposizione degli anziani, familiari, operatori e di tutte le persone che, a diverso titolo, ruotano attorno al mondo di Asp Città di Piacenza come una sorta di mostra permanente.

Un ringraziamento dagli organizzatori a: ANDREA CIRCENSI, CARLO BRACCIO, DANIELA GARDELLA, ROBERTA CREMONA, MONICA DALLAVALLE, ROSANNA CERRI, REMO SCHIAVI, GRAZIELLA SCAGLIA, ROSITA LUSIGNANI, PAOLA PELLECCHI, MORENO GRANELLI, ROSANNA MARINELLI, ROBERTO SALINI, CRISTINA BISI, ELIA FONTANA, MAURO CRAVEDI, PATRIZIA FRANCAVILLA