Moto Guzzi Day: a Piacenza da Zambianchi pronti per la Festa

E’ tutto pronto per il Moto Guzzi Day Piacenza, il primo “Ape-Ritrovo” di possessori, appassionati ed estimatori del marchio Moto Guzzi che si terrà questo sabato 22 giugno 2019, a partire dalle ore 16, presso la concessionaria Zambianchi Moto (Auto Moto Torino), in via Primo Maggio 11 a Piacenza.

L’evento, aperto a tutti i motociclisti, curiosi e non solo, sarà occasione per passare qualche piacevole ora dedicata al magico mondo delle due ruote ed anche per scoprire alcune curiosità grazie agli ospiti che interverranno.

Una festa organizzata dai fratelli Davide e Filippo Zambianchi assieme al Moto Guzzi The Club che, con i propri Soci, si è occupato di tutti i dettagli e partecipazioni della festa. Parlando invece di moto, la vera ed indiscussa protagonista della giornata sarà la V85 TT, fortunata “Classic Enduro” della casa di Mandello che è entrata appieno nel cuore degli appassionati del genere e che sta registrando un vero e proprio boom di vendite anche a livello internazionale; subito seguita dall’altrettanto fortunata V7, in tutte le sue varie declinazioni.

Ovviamente, quando si parla di Guzzi, è molto facile creare parallelismi tra gli storici modelli d’epoca e la pura modernità del resto Moto Guzzi rappresenta, più di ogni altro marchio, la storia del motociclismo e dell’ingegno Made in Italy.

Un pomeriggio, quindi, assolutamente da non perdere nel quale incontrarsi e dar “sfogo” alla propria passione assieme a tanti altri amici. L’appuntamento sarà impreziosito, in primis, dalla partecipazione e saluto da parte delle principali autorità cittadine e successivamente, dall’intrattenimento musicale del cantante Marco Rancati che in versione acustica, accompagnerà con la sua voce il cocktail aperitivo offerto a tutti.

Per l’occasione, verrà presentato anche il gemellaggio tra Zambianchi Moto S.r.l. (concessionaria Moto Guzzi per Piacenza e Provincia), ed il Moto Guzzi The Club che consegnerà direttamente ai due titolari, la propria tessera da Socio Onorario.