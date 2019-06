Grande successo per la prima edizione di MotorFiore che, sabato 8 giugno, dalle 10 alle 19 ha trasformato il centro storico di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza) in un’esposizione a cielo aperto di auto e moto d’epoca.

L’evento si è svolto in contemporanea con i consueti Affari in centro, che si svolgono ogni sabato del mese da aprile a ottobre e che riscuotono successo da anni. Quella di MotorFiore è stata anche una scommessa con il meteo, che ha premiato l’iniziativa con il primo fine settimana estivo dell’anno.

Il caldo e il sole hanno portato per le strade della città molte persone, che, oltre ad ammirare le vetrine allestite a tema, sono entrate nei negozi e con lo shopping hanno premiato l’impegno dell’associazione Vetrine in Centro, il Comitato dei commercianti e pubblici esercizi del centro di Fiorenzuola d’Arda che si propone di portare avanti le necessità degli operatori che vivono in prima persona il centro storico. L’organizzazione ha avuto un occhio di riguardo anche per i più piccoli, che si sono potuti divertire sui gonfiabili per loro allestiti.

Grande successo anche per la seconda edizione di Aperi… Sfilata spring/summer, organizzato grazie alla collaborazione dei negozi di piazza Marsala. Prossimo appuntamento targato Vetrine in Centro è per le Notti Blu, in programma il 19 e 26 giugno 2019.