Tra musica e gite in barca si anima il fiume Po a Veratto

Questo weekend il fiume Po è pronto ad animarsi con tante iniziative culturali ed enogastronomiche.

Sabato 15 e domenica 16 giugno, in zona Veratto di Santimento, andrà in scena la “Festa del Po”. Fra gli appuntamenti di rilievo per valorizzare il Grande Fiume una tavola rotonda sabato alle ore 10 e 30 su situazione e prospettive del Po a monte di Piacenza.

Previste poi biciclettate, gite in barca, mostre, mercatini, proiezioni, laboratori, gastronomia a chilometri zero, laboratori, proiezioni e musica. L’organizzazione dell’evento – curato da Camilla Rossi – vede il patrocinio del Comune di Rottofreno.

IL PROGRAMMA COMPLETO