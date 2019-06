Tra musica, sport e intrattenimento inizia la lunga estate dei Venerdì Piacentini. Formula 5 + 1 per la rassegna curata da Blacklemon, agenzia di comunicazione che si è aggiudicata il bando indetto dal Comune di Piacenza.

Tutti i dettagli della manifestazione sono stati presentati dal sindaco Patrizia Barbieri, insieme all’assessore al Commercio Stefano Cavalli, i presidenti di Confcommercio e Confesercenti, Raffaele Chiappa e Nicola Maserati, e agli organizzatori, Susanna Pasquali e Nicola Bellotti di Blacklemon.

Dopo l’anteprima prevista per questo venerdì, 14 giugno, con animazione ed eventi nella sola piazza Duomo, i Venerdì Piacentini dispiegano le ali dal 21 giugno al 19 luglio. “Una vera e propria occasione – ha sottolineato il sindaco Barbieri – di marketing territoriale per al città”.

Tra gli eventi clou, il 21 giugno verrà dato spazio alla festa dei 100 anni del Piacenza. Proprio il calcio sarà uno degli elementi caratterizzanti la serata. In piazza Cavalli dalle 19 con Federico Buffa, Antonio Cabrini e altri ospiti sarà possibile rivivere le emozioni del Mundial 1982, oltre a celebrare gli Europei under 21, che si svolgeranno anche nella nostra Regione.

Diego Passoni, voce di Radio Deejay, sarà tra i big della serata del 28 giugno, con la presentazione del suo libro “Ma è stupendo” in piazza Borgo alle 21 e 30, mentre in piazza Duomo alle 21 si terrà l’anticipazione dello storico festival Orzorock, mentre dal pomeriggio prenderà il via una vera e propria caccia ai tesori dell’arte di Piacenza. Sempre il 28, in piazza Cavalli, XVIII tributo Anmil, mentre a Spazio 2 largo al MashUp Festival.

Il 5 luglio come è tradizione, ormai, piazza Cavalli diventerà una pista di pattinaggio, con il Gran Galà dedicato al pattinaggio a rotelle. Prosegue poi a Spazio 2 il festival MashUp (terza serata il 12 luglio), mentre piazza Borgo ospiterà un evento dedicato alla cultura Mod. Sul Corso ospite la star della musica neomelodica Angelo Famao.

Il 12 luglio elezione, in piazza Cavalli, di miss Piacenza 2019, pass di accesso al concorso nazionale Miss Italia. Omaggio allo swing italiano alla Luppoleria, gradito ritorno per Marco Rancati in concerto alla Galleria della Borsa, spazio alla musica soul con Samantha Iorio e il suo trio.

Si chiude il 19 luglio con l’esecuzione dell’opera Carmina Burana di Carl Orff in piazza Duomo, con la direzione di Patrizia Bernelich, con 120 coristi, 12 pianoforti e le percussioni di Tempus Fugit. Piazza Cavalli si trasforma ancora una volta, ospitando il ring dove incroceranno i guantoni i pugili professionisti di Piacenza e di altre città, grazie alla palestra Salus et Virtus. Non mancheranno poi, durante tutte le serate, street food, esposizioni di auto e esibizioni di arti marziali, animazione, dj set e proposte dedicate ai bambini. Per il programma completo cliccare qui.

Main sponsor dell’evento è Iren, insieme a Groupama, Crédit Agricole (prsente il vice direttore regionale Francesco Bianchi), Terrepadane, Abicoop, Trs Ecologia e altri sponsor piacentini. Collaborano all’organizzazione anche Croce Rossa Italiana e Piacenza Calcio.

LA NOTA DI VITA IN CENTRO A PIACENZA – In occasione dei Venerdì Piacentini l’Associazione Vita in Centro a Piacenza ha deciso di realizzare una iniziativa di promozione delle attività commerciali utilizzando i canali social.

Le esperte della comunicazione social “IGERS PIACENZA” faranno conoscere, tramite i canali Facebook e Instagram, le attività commerciali aderenti, e naturalmente i prodotti da questi venduti, permettendo di raggiungere quanti più clienti possibili. L’iniziativa, che grazie al contributo della cabina di regia del centro storico sarà ripetuta anche nella giornata di sabato 6 luglio in occasione dell’avvio dei saldi, è una azione che rientra nel programma stilato dall’associazione e diretto ad consentire alle attività aderenti di aumentare quanto più possibile le vendite.

L’associazione, che collabora a stretto contatto con le associazioni Unione Commercianti e Confesercenti, infatti, si prefigge quale obiettivo quello di porre in essere azioni concrete per creare possibilità di vendita per i soci iscritti. Si invitano per tanto tutti i consumatori interessati ad iscriversi sui nostri canali social e seguire insieme a noi le tante iniziative che come Associazione abbiamo intenzione di realizzare

Il Presidente

Associazione Vita in Centro a Piacenza

Eugenia Maserati