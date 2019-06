Nasce a Barriera Milano la Casa della Salute Piacenza.

In tutto il territorio regionale, e anche nella nostra provincia, è ormai consolidato e sempre più efficace il modello delle Case della Salute, luoghi vicini al cittadino e facilmente riconoscibili dove si concentrano tutti i professionisti e i servizi.

In ognuna di queste sedi operano insieme medici di famiglia, pediatri, specialisti, infermieri, assistenti sociali, ostetriche, operatori socio assistenziali, personale allo sportello, associazioni di pazienti e volontariato.

La Casa della Salute è strutturata come un sistema integrato di servizi che si prende cura delle persone fin dal momento dell’accesso attraverso l’accoglienza, la collaborazione tra i professionisti, la condivisione dei percorsi assistenziali, l’autonomia e la responsabilità professionale e la valorizzazione delle competenze.

Da oggi anche la città di Piacenza ha la sua Casa della Salute. Confluiscono in essa i servizi territoriali già presenti nella sede di piazzale Milano 2 e 6.

Tutti i professionisti lavoreranno sempre di più in una logica di orientamento ai servizi sanitari, sociosanitari e assistenziali. In particolare, la sfida è quella di gestire i bisogni del cittadino (soprattutto le patologie croniche) in modo integrato, utilizzando le diverse professionalità in rete e promuovendo sempre di più la cosiddetta Medicina d’iniziativa.

Accanto alle funzioni già presenti nella sede di Piacenza (sportelli Cup, punto prelievi, vaccinazioni, consultorio familiare, salute mentale, ambulatori specialistici, etc..), la Casa della Salute offre nuovi servizi, con prestazioni in parte già attive e altre di prossimo avvio, che saranno presentate oggi.