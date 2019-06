Il neo acquisto Gasparin (Assigeco): “Felice di essere a Piacenza”

GASPARIN: “SONO VERAMENTE FELICE DI VENIRE ALL’ASSIGECO. NON VEDO L’ORA DI INIZIARE!”

Dopo la firma della scorsa settimana arrivano anche le prime parole da giocatore biancorossoblu del neo-acquisto Giovanni Gasparini: “Sono veramente felice di venire all’Assigeco. Coach Ceccarelli e il GM Bausano ci hanno messo un attimo a convincermi che fosse la scelta giusta per me.

Non posso far altro che ringraziare la società per la fiducia che mi è stata data.

Non vedo l’ora di rimettermi al lavoro e di tornare a Piacenza per affrontare al meglio la prossima stagione”.

Gasparin, nella passata stagione, con la maglia della Baltur Cento (Serie A2), ha viaggiato ad una media di 9.8 punti, 3.9 rimbalzi e 2.9 assist a partita.