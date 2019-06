Niente B per il Trapani? Si “scalda” il Padova

Trapani fuori dai giochi per la prossima serie B? E’ l’ipotesi ventilata dall’edizione del 28 giugno della Gazzetta dello Sport: secondo quanto riportato sulla “rosea”, a causa di una documentazione incompleta si profila sempre più la possibilità di una mancata iscrizione al prossimo campionato cadetto per il club siciliano, conquistato nella doppia finale playoff di Serie C di qualche settimana fa ai danni del Piacenza.

Ciò che mancherebbe sarebbe un timbro sul documento fideiussorio necessario per completare l’iter di iscrizione. In ogni caso nessun ripescaggio per il Piacenza: il regolamento prevede infatti che sia il Padova, club retrocesso dalla Serie B l’anno scorso, la prima pretendente per il posto che rimarrebbe vacante.

Il club veneto – spiega sempre il quotidiano sportivo – è alla finestra e in queste ore ha deciso di procedere al completamento di tutta la documentazione – compresi gli 800mila euro necessari di fideiussione – per ottenere il ripescaggio in Serie B.