Non rispetta il divieto di dimora, arrestato un 35enne

Nel corso dei controlli a tappeto svolti dalla polizia nella zona stazione – via Torricella a Piacenza nel pomeriggio del 3 giugno, è stato eseguito un arresto.

La squadra mobile della questura ha infatti fermato un cittadino della Guinea di 35 anni, già condannato per detenzione di marijuana e con altri precedenti, per il quale era stato disposto il divieto di dimora a Piacenza.

Il 23 maggio era stato intercettato durante altri controlli in zona, in piazzale Marconi, dove era con altri 4 cittadini stranieri. In quel caso era stata segnalata la situazione alla procura di appello di Bologna.

Sulla base dei precedenti, e quindi stato disposto il suo arresto, perché non aveva ottemperato al divieto di dimora. Cosa che è avvenuta proprio ieri mattina, nella zona della questura. L’uomo ora si trova alle Novate.