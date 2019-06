Delle sedici misure cautelari dell’Operazione Grimilde messa in atto contro la ‘ndrangheta dalla polizia di Bologna, 13 sono in carcere, 3 ai domiciliari: per 12 di questi l’accusa è di associazione di tipo mafioso ‘ndranghetista.

Lo ha spiegato nel corso di una conferenza stampa alla questura del capoluogo emiliano il procuratore Giuseppe Amato (nelle foto).

Il magistrato ha parlato di “una tipica condotta mafiosa affiancata da una serie di reati importanti e qualificanti di natura economica”.

“La consorteria ‘ndranghetista prosegue in quella attività di materiale intimidazione che la caratterizza – ha specificato – ma non solo, abbiamo una serie di reati di natura economica perseguiti”.

Non solo gravi episodi di estorsione e uno di violenza privata, ma anche “importanti operazioni illegali di natura economica”.

Il procuratore ha sottolineato che le indagini hanno portato alla scoperta di diverse “interposizioni fittizie che vanno dall’intestazione di immobili a società, conti correnti e carte di credito”.

