Venerdì 7 giugno le famiglie della sezione grandi del nido “L’Oasi di via Ottolenghi”, gestito dalla cooperativa sociale Unicoop, hanno partecipato ad un’iniziativa che ha voluto celebrare la fine del percorso dei bambini attraverso la condivisione di una proposta speciale: il giardino del nido, già vissuto pienamente durante il giorno grazie al progetto di outdoor education promosso dal servizio, si è animato ed arricchito di significato anche durante la serata e le ore notturne.

Tutti hanno collaborato per predisporre le tende che avrebbero ospitato durante la notte i genitori, i bambini, i fratelli più grandi e più piccoli e il personale del nido. Nel corso della serata, dopo aver cenato e ballato insieme, si è svolto il rito della consegna dei “diplomi”, a “lume di torcia”, a tutti i bambini. Piano piano, poi, quando la luce del tramonto si è affievolita lasciando spazio alla notte, ogni famiglia ha ritrovato all’interno della propria tenda l’intimità e le coccole della buona notte.

Al mattino, durante la colazione, si sono incrociati gli sguardi complici e consapevoli di avere vissuto un’atmosfera magica e suggestiva nella quale ognuno si è sentito parte di un’esperienza importante che rimarrà nel cuore di tutti.

CENTRO ESTIVO – Sondaggio tra i genitori per avviare le iscrizioni per il Centro Estivo Estate in gioco che sarà attivo da lunedì 1 luglio a venerdì 26 luglio dalle 7.30 alle 16.00 (E’ stato richiesto l’utilizzo dei locali della scuola materna Ottolenghi). Il centro estivo, rivolto alle bambine e ai bambini dai 4 ai 6 anni, prevede laboratori creativi, giochi organizzati e gioco libero e momenti di lettura insieme gestiti da educatori. Per informazioni telefonare al numero 0523-323677 oppure 393-9498098.