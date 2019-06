Nuova sede a Piacenza per il sindacato Ugl. Sabato inaugurazione

Nuova sede provinciale per il sindacato Ugl – Unione Generale del Lavoro.

I nuovi locali in via Monticello 3 a Piacenza saranno inaugurati ufficialmente sabato mattina alle ore 11 nel corso di una cerimonia alla quale prenderanno parte tra gli altri il segretario nazionale Ugl Terziario Luca Malcotti e il segretario generale Ugl Francesco Paolo Capone.

In occasione dell’inaugurazione prenderà inizio anche l’attività di Ugl Giovani. “La prima delle nostre battaglie – spiegano dal sindacato – sarà legata all’importanza della sicurezza e salute sul posto di lavoro. Purtroppo proprio la nostra provincia è stata colpita da numerosi infortuni e addirittura tre lutti dall’inizio di quest’anno”.

“Il sindacato Ugl da due anni dedica il primo Maggio ai morti sul lavoro e si impegna con tante iniziative per mettere a conoscenza le persone di questa drammatica situazione. Senza dubbio quella combattuta da UGL è prima di tutto una battaglia di civiltà che coinvolge soprattutto noi giovani poiché siamo la categoria più a rischio. A breve infatti inizieremo a svolgere banchetti in cui somministreremo un questionario per sensibilizzare i giovani su questo tema. Lo faremo anche sabato prossimo all’inaugurazione”.

“Siamo pronti – concludono – dal prossimo anno scolastico a collaborare con i vari enti di formazione e scuole superiori per insegnare ai giovani l’importanza dei sindacati e per conoscere i propri diritti sul posto di lavoro, primo fra tutti il diritto a “lavorare per vivere” così da non poter essere sfruttati e poter iniziare la propria vita lavorativa in sicurezza anche sul piano della salute. L’adesione ad UGL per i giovani in attesa di occupazione è gratuita”.