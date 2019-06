Nuova stagione della Fondazione Teatri, ecco il cartellone

È stata presentata nella Sala del Consiglio del Comune di Piacenza la Stagione 2019/2020 di opera, concerti e danza del Teatro Municipale.

Sono intervenute il sindaco e presidente della Fondazione Teatri di Piacenza Patrizia Barbieri e la direttrice artistica della Fondazione Teatri, Cristina Ferrari.

OPERA

La stagione lirica si apre con La bohème di Puccini (20-22 dicembre), a conclusione dell’anno delle celebrazioni per il centenario della morte di Luigi Illica, con la regia di Leo Nucci.

A seguire il Falstaff di Verdi (24-26 gennaio), una nuova produzione del Municipale di Piacenza che approderà poi nei Teatri di Modena e Reggio Emilia, con la regia del giovane piacentino Leonardo Lidi, premiato nel 2017 come regista “under 30” alla Biennale Teatro di Venezia e Riccardo Buscarini come assistente alla regia.

Successivamente Lucrezia Borgia di Donizetti (28 febbraio-1 marzo), in una nuova edizione critica e allestimento, che segna l’inizio di una importante collaborazione con il Teatro Donizetti di Bergamo, la regia è affidata a Andrea Bernard.

In seguito la Turandot di Puccini (20-22 marzo), con la regia di Giuseppe Frigeni.

Nel solco del recupero di titoli di rara esecuzione vediamo Pélleas et Mélisande di Debussy (17-19 aprile), opera del 1902, ispirata al dramma omonimo di Maurice Maeterlinck, assente dal Municipale da 37 anni e riportata in scena dal regista Renaud Doucet.

In conclusione abbiamo Mefistofele di Boito (6-8 novembre), con la regia di Enrico Stinchelli, assente al Municipale dal 1969.

NUOVE COMMISSIONI IN PRIMA ASSOLUTA

Per celebrare i 250 anni dalla nascita di Beethoven, la Fondazione Teatri di Piacenza presenta una nuova commissione d’opera in prima assoluta, che debutterà il 31 dicembre (fuori abbonamento): Il Sordo – Sogno d’amore in una notte di San Silvestro.

Il libretto è di Leo Nucci e l’opera è una commedia in un atto dedicata a uno dei più celebri compositori della storia, con la musica di Paolo Marcarini, celebre baritono che sarà in scena nel ruolo del maestro, affiancato da giovani cantanti.

La regia è di Salvo Piro, partecipano anche la Filarmonica dell’Opera Italiana Bruno Bartoletti e il Coro del Conservatorio Nicolini di Piacenza diretto da Giorgio Ubaldi.

Prosegue l’omaggio a Luigi Illica, nel centenario della sua morte, con la nuova commissione L’Opera Minima (9 febbraio, fuori abbonamento) di Joe Schittino (1977), compositore italoamericano, tra le voci di nuova generazione più interessanti del panorama internazionale. Il libretto, realizzato dal piacentino Claudio Saltarelli, è liberamente tratto dal lavoro giovanile Farfalle di Illica. L’opera, eseguita in forma di concerto, vedrà la presenza di giovani cantanti e allievi del Conservatorio Nicolini di Piacenza e la proiezione dei dipinti originali appositamente creati dall’artista piacentino Guido Morelli. Per l’occasione sarà impegnata l’Orchestra Giovanile della Via Emilia, nata nel 2018 dall’unione dei migliori strumentisti dei Conservatori di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena.

CONCERTI

La stagione sinfonica vede la presenza di prestigiosi solisti affermati a livello internazionale.

L’inaugurazione è l’8 novembre con la Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo guidata da Pier Carlo Orizio, al pianoforte Giuseppe Albanese, impegnato nei Concerti n.1 e n.2 di Franz Liszt e la Sinfonia n.4 di Schumann.

Ruben Micieli, apprezzato pianista ventiduenne, è protagonista del recital in programma il 29 novembre, in coproduzione con il Val Tidone Festival, in cui presenta l’integrale dei 24 Studi di Chopin.

Il 31 gennaio il noto direttore d’orchestra Fabrizio Carminati e la violinista Francesca Dego, tra i giovani violinisti più ricercati al mondo, con la Filarmonica Arturo Toscanini, si dedicano a un programma in cui brilla una nuova commissione in prima assoluta, Luci danzanti nella notte – Concerto per violino e orchestra, realizzata per Francesca Dego da Cristian Carrara, classe 1977, tra i compositori italiani più originali della sua generazione. Un concerto dedicato alla giornata della Memoria, un viaggio tra le tante luci danzanti che hanno rischiarato, e ancor oggi rischiarano, le notti in cui sembra non esserci più speranza.

Completa il programma l’omaggio a Beethoven a 250 anni dalla nascita, con l’esecuzione della nota Sinfonia n.7.

Grande novità di questa Stagione è l’arrivo del grande direttore Daniele Gatti, che dirige un programma completamente dedicato al Novecento italiano, con la Filarmonica Arturo Toscanini (7 marzo).

Il 27 marzo è invece presente la violinista tedesca Julia Fischer, per la prima volta a Piacenza. Con lei torna l’Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Markus Poschner, in un programma che spazia dall’omaggio beethoveniano con il Concerto op.61 per violino e orchestra alla Sinfonia n.2 di Schumann.

Il gran finale di stagione è il sublime Requiem di Mozart (9 aprile), che segna l’arrivo per la prima volta a Piacenza, in occasione del concerto di Pasqua, della Young Musician European Orchestra diretta dal suo fondatore Paolo Olmi, e del BBC Symphony Corus di Londra, che si unirà al Coro del Municipale di Piacenza, con le voci soliste di Sara Rossini, Cinzia Chiarini, Manuel Amati e Antonio di Matteo. Maestro del coro sarà Corrado Casati.

DANZA

Il Gala di giovani étoiles del balletto (2 febbraio) apre la stagione danza, con la partecipazione di Giacomo Rovero, ballerino piacentino, recentemente inserito tra gli artisti under 30 segnalati dalla classifica di Forbes, che fa ritorno al Municipale dopo aver spiccato il volo prima all’Hamburg Ballet e poi al Royal Ballet di Londra.

Il cartellone prosegue il 15 marzo con un celebre classico della danza, Giselle, affidato al prestigioso Balletto Yacobson di San Pietroburgo che torna nella stagione piacentina dopo il successo de La bella addormentata nel 2018.

In seguito tutto il fascino del Tango di Buenos Aires con la Compagnia Roberto Herrera e la musica dal vivo eseguita dal Gran Tango Orquesta, il 5 aprile.

Infine, le indimenticabili colonne sonore di Nino Rota reinterpretate il 10 maggio dalla Compagnia Artemis Danza in Felliniana, omaggio a Federico Fellini nel centenario della nascita (1920-2020), nuova creazione con la coreografia e regia di Monica Casadei.

YOUNG

Il progetto di Educazione alla Musica continua ad avvicinare e a portare a teatro un numero sempre maggiore di giovani. Oltre alle anteprime delle opere aperte alle scuole de La Bohème, Falstaff e Lucrezia Borgia, torna anche quest’anno un cartellone di spettacoli pensato ad hoc per le scuole.

Nell’anno delle celebrazioni del centenario della morte di Luigi Illica, il cartellone si aprirà con un nuovo concerto/spettacolo con cantanti, voce recitante e orchestra, che racconta il rapporto tra chi scrive la musica e chi la compone: Lei non sa chi sono io, in programma il 13 dicembre per le scuole, da un’idea della giornalista Eleonora Bagarotti. Celebri coppie artistiche, quali Illica e Puccini, ma anche Boito e Verdi, Mogol e Battisti, Pivano e De André, Shakespeare e Bernstein, Hal David e Burt Bacharach e tanti altri s’incontrano e si scontrano per creare musica.

Torna il progetto Opera Domani – Aslico che tanto successo ha riscosso con Carmen nella passata stagione. Quest’anno è dedicato a L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, in programma il 28 gennaio, su misura per i ragazzi. L’Elisir è ambientato negli anni ‘30 del ‘900, nella triste fabbrica di sciroppo per la tosse Elisir, odiato dai bambini, perché cattivo e molto amaro. La fabbrica è un luogo dove manca la dolcezza e la felicità, saranno i bambini a migliorare la ricetta e salveranno le sorti della fabbrica. Con L’elisir si affronta il tema della creatività, dell’iniziativa, del lavoro e della lettura come strumento di formazione dell’identità e conoscenza di sé.

Per i ragazzi delle scuole anche l’anteprima de L’Opera minima (7 febbraio), mentre a concludere la stagione Young sarà il progetto ormai pluridecennale a cura di Scuola 2 Giugno e De Amicis, che continua con grande successo e partecipazione a portare i bambini sul palcoscenico a recitare e cantare arie d’opera, accompagnati da attori e cantanti professionisti. Ideato e diretto da Corrado Casati, Bambini…all’Opera! (27 maggio) si avvale anche della presenza di un ensemble orchestrale e della collaborazione con l’Accademia di Belle Arti di Brera per scenografie e oggetti di scena. Il risultato è quello di avvicinare i bambini al mondo della lirica, della musica e del teatro con divertimento, fantasia e passione, a partire dal lavoro sulla trama del libretto e sui personaggi sempre personalizzati con ironia, fino all’interpretazione cantata dei brani e delle arie più celebri.

ALLEGRO CON BRIO

La consolidata rassegna di musica da camera Allegro con Brio alla Sala dei Teatini, in collaborazione con il Conservatorio Nicolini di Piacenza, proporrà per la nuova Stagione, da marzo a maggio 2020, cinque concerti aperti alla città, che vedranno protagonisti i migliori allievi e i docenti del Conservatorio.

Informazioni per Abbonamenti e biglietti:

Il rinnovo degli abbonamenti è in programma da mercoledì 12 giugno a martedì 18 giugno presso la Biglietteria del Teatro Municipale.

Il cambio turno/posto degli abbonati verrà effettuato nelle giornate di giovedì 20 e venerdì 21 giugno.

I nuovi abbonamenti saranno in vendita da sabato 22 giugno.

I biglietti per i singoli spettacoli saranno acquistabili a partire dal 2 luglio.

Per informazioni: Biglietteria del Teatro Municipale, tel. 0523 492251 biglietteria@teatripiacenza.it – www.teatripiacenza.it