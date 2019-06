Officina dell’Arte, via ai corsi della Summer School

Officina dell’Arte presenta per il settimo anno consecutivo i corsi estivi della Summer School di Arti Figurative sotto la direzione artistica di Bruno Missieri, affermato incisore del nostro territorio.

La sede come sempre sarà lo Spazio Santo Spirito, presso il Museo Geologico “G. Cortesi”, nella cornice di Castell’Arquato (Piacenza). “Uno Spazio – spiegano gli organizzatori – che vuole essere in primis luogo di riferimento dove l’arte possa ‘trovarsi’ e farsi trovare, un luogo di progettualità che nel corso degli anni è stato, ed è, incontro di artisti e appassionati, tra cui lo stesso Missieri e l’illustratore Vaccari; Spazio Santo Spirito come studio d’artista aperto e condiviso”.

I corsi proposti, per tutti i livelli, sono:

– Incisione, con Bruno Missieri 29/7-03/8 tel 3490679838

– Illustrazione, con Marco Vaccari settembre tel 3337136542

– Scultura, con Paola Pacella 22.23.29.30/6 tel 3397424807

– Doratura, con Chiara Bertolotti 14-16/6 tel 3332905345

– Geometrie Orientali, con Sandy Kurt 15-16/6 tel 3457336102

– Acquerello, con Vanessa Galli 22.23.29.30/6 tel 3281465748