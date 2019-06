Ok al bilancio Acer “Morosità in calo, recuperati 844mila euro”

Votato all’unanimità il Bilancio 2018 di Acer. Al termine della presentazione, il presidente Patrizio Losi ha rilanciato ai Sindaci presenti “la collaborazione per convocare le assemblee condominiali per l’installazione delle videocamere di sorveglianza, strumento di deterrenza efficace per la microcriminalità e per favorire la reale sicurezza degli inquilini nei quartieri popolari”.

Positiva – si legge in un comunicato stampa diffusa da Acer – la nota di verifica dei Revisori dei Conti. Il presidente del Collegio dei Revisori Alberto Squeri ha sollecitato i Comuni “ad una maggiore tempestività di assegnazione degli alloggi pronti ma ancora sfitti”.

“Il bilancio 2018 – si legge nella relazione presentata da Losi – chiude con un utile di 191.916 euro ed eccedenze canoni pari a 384.285 euro. Il risultato positivo è molto apprezzabile considerato il particolare contesto in cui l’azienda è chiamata ad operare, che evidenzia difficoltà sia sul piano finanziario che sociale. Questo è stato reso possibile grazie a un comportamento attento e prudente nella gestione dell’Azienda e al lavoro svolto con costante impegno dai Responsabili dei servizi e da tutto il Personale di Acer Piacenza”.

Tutto questo non ha impedito all’azienda di intraprendere nuove attività che possono far guadagnare margini di mercato all’azienda. Tra queste si evidenziano: l’acquisizione del servizio da parte dei comuni di Castel San Giovanni, Borgonovo e Fiorenzuola dell’attività di raccolta delle domande e istruttoria per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di ERP; l’attività tecnica di progettazione ed esecuzione lavori che ha riguardato progetti e manutenzioni affidati all’azienda da parte dell’Asp città di Piacenza e da parte del Comune di Rottofreno (ampliamento della scuola elementare); la collaborazione con il Politecnico di Milano sede di Piacenza dove gli studenti hanno progettato la riqualificazione di due quartieri come il Ciano e la zona del PEEP Farnesiana, sia dal punto di visto edilizio che dal punto di visto sociale e della sicurezza sul territorio”.

“Nei primi mesi del 2019 è stato finanziato un bando dal Ministero dei Beni Culturali intitolato “Creative Living Lab” finalizzato alla realizzazione di progetti innovativi di qualità in ambito culturale e creativo orientati alla rigenerazione e/o alla trasformazione di spazi interstiziali, aree o edifici abbandonati o dismessi e zone di vede non curate”.

“Un aspetto molto importante, dal punto di vista finanziario, per la nostra azienda – evidenzia Losi – è il controllo della morosità relativa ai canoni di locazione, che per il primo anno ha registrato una contrazione lieve ma significativa pari all’1,81% passando da Euro 4.212.979 a Euro 4.136.823. Il costante lavoro degli uffici nel corso del 2018 ha consentito di recuperare cifre importanti per l’azienda (Euro 844.097) relative a morosità pregresse e consolidate. A questo si aggiunge l’impegno dell’ufficio legale per definire tempestivamente le pratica da affidare alla società Cerved per analizzare puntualmente posizioni relative ad utenti cessati che si sono resi irreperibili”.

“Questo ha permesso di radiare dal bilancio una cifra pari a Euro 260.000. Il risultato combinati di tutto il lavoro svolto congiuntamente dall’azienda ha portato ad attestare il livello della morosità al 12,57% percentuale inferiore a quelle rilevate negli esercizi precedenti (solo nel 2013 si era rilevato una percentuale simile). Questo trend di miglioramento è da confermato dall’ulteriore recupero della morosità avvenuto nei primi tre mesi del 2019, dove si evidenzia che la percentuale del 12,57% si è ridotta all’8,35%”.

“L’ufficio tecnico, in linea con le linee programmatiche, nel corso del 2018 si è adoperato per eseguire il maggior numero di interventi volti al recupero volti a recuperare e a rendere disponibili gli alloggi per le assegnazioni comunali. A tale titolo sono stati investiti in conto esercizio Euro 236.000 in più rispetto all’esercizio precedente e Euro 172.000 utilizzando le eccedenze canoni stanziate negli esercizi precedenti. Questo maggior esborso finanziario verrà compensato a livello finanziario dalle maggiori assegnazioni già intervenute anche nel corso del 2018”.

“Nello specifico sono stati ristrutturati 182 alloggi imputando i costi nell’esercizio corrente e 19 alloggi utilizzando gli stanziamenti prendenti per un totale di 201 alloggi complessivi. Grazie a questo lavoro le unità immobiliari, che richiedono manutenzioni straordinarie e che non possono essere assegnati per mancanza di fondi, sono 14 un numero molto esiguo e molto ridotto rispetto ai dati forniti a tal proposito dalle altre Aziende Casa dell’Emilia Romagna. A questo si aggiunge che l’incremento dei canoni di locazione applicato a seguito dell’approvazione delle Legge Regionale (delibere regionali n. 739/2017 e 894/2016 e dei conseguenti Regolamenti comunali) è stato a pari a Euro 223.000. Il canone medio per il 2018 è 112,99 €/mese”.

“L’azienda – conclude Losi – è sempre attenta alle politiche di mediazione sociale, che anche nel 2018 ha perseguito attraverso una campagna di sensibilizzazione per gli inquilini a costo zero, con l’utilizzo del mezzo di informazione mensile Acernews e con il proseguimento degli importanti accordi con le Parrocchie, la Caritas, le Università e Progetto Vita. Questo è stato reso possibile grazie anche all’impegno del servizi di mediazione sociale, che da settembre 2018 è ricoperto, per tutto il territorio provinciale, da una persona interna ad ACER”.

IL BILANCIO ACER