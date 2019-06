Operazione “periferie sicure”, 230 persone controllate dai carabinieri

Più di 230 persone fermate e controllate, numerosi i mezzi fermati, dieci esercizi controllati, nell’ultima settimana dai carabinieri della Compagnia di Piacenza nell’ambito del programmato servizio coordinato “Periferie Sicure”, a cui ha collaborato anche personale specializzato del Nas di Parma e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza.

Sono state denunciate 8 persone, segnalati quattro assuntori di sostanze stupefacenti, sequestrata droga, elevate sanzioni amministrative, e due stranieri non avevano al seguito il permesso di soggiorno.

Quotidianamente, per tutta la settimana, sono stati interessati circa 20 uomini della Compagnia di Piacenza, ed un equipaggio della Sezione Radiomobile che garantiva un pronto impiego.

L’attività, nella prima parte della settimana, era mirata a servizi di controllo rivolti al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti ed alla prevenzione dei reati contro il patrimonio, mentre nella seconda parte della settimana, sono stati attuati servizi nei luoghi di aggregazione giovanile, con controlli, anche di natura amministrativa, di alcuni esercizi commerciali, locali di intrattenimento e bar (ne riferiamo a parte).

Oltre alle zone periferiche cittadine, sono state setacciate anche le zone e frazioni immediatamente prossime che ricadono nei Comuni di San Giorgio P.no, Rottofreno, Pontenure, Podenzano, Calendasco e Gragnano Trebbiense.

Nello specifico è stato denunciato un 44enne di Pontenure per guida in stato di ebbrezza alcolica, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e vilipendio alle forze armate. Aveva un tasso alcolemico pari a 1,50 grammi per litro ed al momento del controllo ha proferito frasi minacciose agli uomini che lo avevano fermato e offensive verso l’Istituzione Militare.

Gli è stata anche ritirata la patente di guida.

Due stranieri, un 37enne e un 31enne, sono stati fermati risultando non in possesso del permesso di soggiorno al seguito.

Quattro persone, tra i 33 ed i 46 anni, sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. Durante le perquisizioni sono stati trovati complessivamente in possesso di 3 grammi di eroina, circa 2 grammi di cocaina, circa 2 grammi di hashish e alcuni spinelli.