Orchestra Amadeus, spettacolo al Verdi a favore di Avis

Il “magico” mondo del cinema sarà il filo conduttore della fiaba musicale “Il Mistero dell’Hollywood Theatre”, spettacolo che andrà in scena il 16 giugno alle ore 21 nel Teatro Verdi di Fiorenzuola, in una serata con incasso a favore dell’Avis della città sull’Arda.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Fiorenzuola, è organizzata dall’Associazione Orchestra Amadeus per abbinare lo spettacolo di fine anno delle Scuole di musica di Fiorenzuola e Castell’Arquato ad un’iniziativa benefica a favore di un sodalizio, quello dell’Avis, che svolge un’attività fondamentale, che potrebbe salvare la vita di chiunque.

“Il Mistero dell’Hollywood Theatre” vedrà la partecipazione degli allievi e dei maestri delle Scuola di musica di Fiorenzuola e Castell’Arquato gestite dall’Associazione Orchestra Amadeus, dell’orchestra diretta da Marco Bardelli, del balletto della Scuola di danza “Il Cigno” di Castell’Arquato gestita dalla ballerina Inna Dyagileva, dell’attore Alberto Avanzini della compagnia “Il Gioco delle Parti” di Fiorenzuola e della voce recitante di Romina Benedini.

La serata – pensata per grandi e bambini e tutta da vedere – proporrà brani strumentali, canzoni, balletti e divertenti gag, tutti tratti dalle colonne sonore di celebri film come “Il Mago di Oz, “La vita è bella”, “Rocky”, “Forrest Gump” e tanti altri. Il finale, come sempre, è a sorpresa.

ba.ma.