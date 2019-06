“Pagine”, l’America da Nord a Sud attraverso la letteratura

“Ad oggi vengono pubblicati in media 250 libri a settimana, tutti scrivono”. In questo mare magnum letterario c’è invece chi ha deciso di prendere una direzione ben precisa.

E’ il caso di Raffaella Lezoli, da pochi giorni titolare della nuova libreria “Pagine” in Via San Donnino a Piacenza, che sta portando avanti un’interessante opera di selezione: in due mesi di lavoro ha scelto uno ad uno i testi da proporre ai suoi clienti.

Il filo conduttore che guida Raffaella è la letteratura americana, sia del Nord che del Sud. Una scelta dettata da ricordi famigliari: suo padre lavorò in Cile per anni raccogliendo una biblioteca di letteratura americana, dalla quale ha potuto attingere sin da piccola. Attenzione particolare è stata riservata anche alle copertine – eleganti, quasi d’arredo – e alla qualità dell’oggetto libro.

“Guarda lo spessore di questo libro e prendilo in mano” – mi ha detto Raffaella porgendomi un libro della vetrina, questo è un libro di qualità, fatto con una buona carta”. Da “Pagine” si trovano solo libri, nient’altro, se non due raffinate poltrone di velluto, sulle quali è possibile intrattenersi per una piacevole conversazione letteraria.

Un salotto raffinato, quello della libreria “Pagine”: stando seduta sulle poltrone mi ritrovo circondata da opere di Carver, “Chiedi alla polvere” di John Fante, “Vicolo Cannery” di Steinbeck, “Il vagabondo delle stelle di” Jack London, “Falsa Calma” di Maria Sonia Kristoff e altri testi.

Raffaella crede che “ognuno di noi possa trovare il classico da rileggere anche tra le opere contemporanee”: “Mi piacerebbe che il lettore della mia libreria possa trovare un’opera in grado di rimanere nella memoria come esperienza di lettura”. Sogno nel cassetto per il futuro di Raffaella è riuscire a raccogliere anche testi in lingua originale.