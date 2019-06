Hanno fatto tappa anche a Palazzo Farnese – con particolare attenzione alla Pinacoteca che custodisce il Tondo di Botticelli e alla sezione delle Carrozze – i blogger inglesi Margherita Ragg e Nick Burns, autori del sito www.thecrowdedplanet.com.

La visita si è svolta nei giorni scorsi, nell’ambito del tour promozionale della via Francigena organizzato dalla Regione Emilia Romagna e affidato all’agenzia di accoglienza turistica Itinere di Reggio Emilia.

Ad accompagnare i blogger britannici, per conto del Comune di Piacenza, la guida professionale Eliana Dragoni. Presenti nell’occasione anche Fausto Balestra dell’associazione Transitum Padi, i referenti dell’associazione europea delle Vie Francigene, Luca Faravelli e Sami Tawfick, unitamente a Irene Faeti, stagista presso l’Aevf.

Le pagine web di Margherita Ragg e Nick Burns sono dedicate soprattutto al turismo ecologico e “slow”, con un focus regolarmente aggiornato su Milano (la rubrica “Mondays in Milan”) e un apprezzamento per il territorio emiliano-romagnolo che emerge in numerosi articoli, tra cui i consigli sugli “otto borghi delle meraviglie” da visitare nella nostra Regione, pubblicato l’estate scorsa, in cui Bobbio campeggiava in cima alla lista.