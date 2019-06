Pallacanestro Fiorenzuola, coach Lottici saluta “Grazie a tutti”

Si dividono dopo quattro anni le strade tra Pallacanestro Fiorenzuola 1972 e coach Simone Lottici. “Di comune accordo – si legge in una nota – società e tecnico hanno deciso di non continuare il percorso sportivo iniziato nell’estate 2015”.

“Ad ogni inizio segue sempre, prima o dopo, una fine – esordisce nel suo saluto Lottici -, lascio questa società dopo quattro anni ricchi di soddisfazioni. Penso sia giunto il momento di una nuova guida tecnica, che possa ulteriormente ravvivare la passione, aprendo un nuovo ciclo”.

“È dunque arrivato il momento dei saluti, ho dato e ricevuto tanto, pertanto ci tengo a ringraziare tutti i miei giocatori – dal primo all’ultimo, giovani inclusi – che per più annate o pochi mesi si sono messi a disposizione per lavorare insieme e cercare di raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. Ringrazio lo staff tecnico, la società, i dirigenti e tutti i volontari che ho incontrato in questi anni e hanno reso questa esperienza unica. Ringrazio, infine, il pubblico, sempre vicino, per non aver mai fatto mancare l’appoggio, a me ed alla squadra, nelle vittorie e nelle sconfitte. Porteró con me i ricordi di questa esperienza, grazie Fiore e in bocca al lupo!”.

La società “ringrazia Simone per l’ottimo lavoro svolto e gli augura un futuro professionale e personale ricco di ulteriori soddisfazioni”.