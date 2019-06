Pallacanestro Fiorenzuola, Zagni lascia lo staff dirigenziale “Continuerò a sentirmi parte della società”

Con una nota emessa nella mattinata dell’11 giugno, Pallacanestro Fiorenzuola 1972 comunica ufficialmente che il dirigente Andrea Zagni non sarà parte dello staff dirigenziale nella stagione 2019/2020.

”Mi dispiace lasciare Pallacanestro Fiorenzuola 1972 – commenta Zagni -, qui sono stato bene, sono stato accolto benissimo e grazie a questo ambiente si è riaccesa la mia fiammella di entusiasmo per il basket grazie a persone che sono diventate mie amiche. Continuerò a sentirmi internamente parte anche di questa società che mi ha dato tanto. Ho deciso di accettare la proposta della JuVi Cremona, una società dove ho giocato per 15 anni, di cui 10 da capitano. Per me non era possibile rifiutare questa proposta”.

“Grazie anche a tutto il pubblico – ha concluso l’ormai ex dirigente – ed al movimento in crescita che ci ha supportato in questi anni, oltre a tutti i giocatori ed alla società Pallacanestro Fiorenzuola 1972”.

“La società Pallacanestro Fiorenzuola 1972 ringrazia Andrea Zagni per l’ottimo lavoro svolto nella sua permanenza in gialloblu – il ringraziamento della società – e gli augura le migliori fortune nel proprio futuro cestistico e personale”.