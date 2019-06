Gruppo Piacentino

Passaggio di consegne al Rotaract Piacenza

Il passaggio del “collare” tra presidenti nei club Rotary/Rotaract è un rito che si ripete alla chiusura di ogni anno sociale e così è stato anche per il Rotaract Piacenza, il più numeroso grazie ai suoi 39 soci e storico del Distretto 2050 con il suo mezzo secolo dalla fondazione, celebrato proprio lo scorso autunno sotto la guida sapiente del presidente Zerioli, alla ex chiesa del Carmelo.

Sabato 22 giugno, nella romantica cornice di Casa Calciati (Quarto), è stato sancito il passaggio di consegne tra il presidente uscente Pietro Zerioli e il presidente incoming Paolo Cetti. Zerioli, oltre al doveroso ringraziamento rivolto al suo consiglio e al club che lo ha aiutato a sostenere i tanti service sul territorio, dedicati soprattutto alla lotta contro il tumore (la donazione di un elettrocardiografo al reparto di oncologia dell’ospedale di Piacenza, la collaborazione a una borsa di ricerca con l’AIRC e la collaborazione ricevuta dal Rotary per la donazione di un macchinario per la conservazione delle cellule del midollo osseo), ha anche ricordato il service internazionale dell’associazione “amici di Giovanna” in Madagascar per aiutare i bambini affetti da diabete infantile.

Il neo presidente Paolo Cetti, dopo aver ringraziato per la fiducia ottenuta all’unanimità, ha rinnovato la richiesta di collaborazione di tutti, esortando ad essere sì fieri di essere rotaractiani ma in primo luogo di agire nel nome dello spirito rotaractiano.

Cetti ha annunciato come primo suo atto da presidente la nomina di Luca Soressi e di Nicolò Zambianchi a soci onorari per ringraziarli del prezioso aiuto dato nel corso degli anni. Ha poi presentato il nuovo consiglio direttivo composto da: Pietro Zerioli past president, Allegra Scaglia (vice presidente), Aurora Girometta (prefetto), Francesco Fuochi (tesoriere), Sara Sfulcini (segretario) e i consiglieri Andrea Arfani, Leonardo Cella, Cecilia Corvi, Annalia Gulieri, Camilla Mannina, Maria Vittoria Melani, Michele Mignani, Riccardo Pagani e Lorenzo Pancini.

Alla presenza di tantissimi ospiti e amici la serata si è conclusa con una grande festa.