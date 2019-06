Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Passaggio di consegne al Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: da Riccardo Cioce a Andrea Salvi



Anche per Il Rotary club Piacenza Valli Nure e Trebbia è arrivato il momento della cerimonia del “passaggio del collare”, avvenuta nella bella cornice agreste dell’Osteria “la Faggiola” dei Fratelli Pavesi, tipica Corte del primo ‘900, tra il Presidente uscente, Riccardo Cioce, ed il Presidente entrante per il nuovo anno rotariano 2019-2020 Andrea Salvi, il quale, dopo l’impegno da Segretario di club sarà alla guida del sodalizio per il prossimo anno.

Presenti numerosi ospiti dei Soci e Rappresentanti dei club del Gruppo Rotary piacentino. Il Presidente uscente Cioce ha introdotto la serata con i saluti a tutti i presenti; ringraziando subito dopo la sua famiglia, in particolare Elena e la piccola Anna, tutta la squadra del consiglio direttivo, omaggiandola con un presente a ricordo del lavoro svolto, per il supporto, la presenza e la collaborazione, ringraziamento che ovviamente ha esteso a tutti i Soci del Club.

Durante tutta la conviviale è stato proiettato un video, preparato grazie al contributo del Tesoriere uscente Christian Sartori, per riassumere le tappe ed i Services più significativi di questo anno: dal trofeo golf Rotary a Croara pro Hospice “la casa di Iris” nel mese di settembre 2018, alla consegna del risultato del Service per la riqualificazione ambientale con la collocazione di piante presso la Scuola per l’Infanzia nel Comune di Gazzola, oltre alle interessanti conviviali con relatori che hanno davvero offerto un valore aggiunto a chi ha potuto ascoltarli.

La serata ha avuto tra i suoi momenti più significativi la consegna del massimo riconoscimento rotariano, la Paul Harris Fellowship, ai seguenti Past President: Antonio Donadoni, Antonio Stefano Campagnoli, Paolo Toscani, Paolo Ghilardi e Teresa Andena: un importantissimo riconoscimento per l’impegno ed il servizio reso al club nel pieno ed autentico spirito rotariano.

Ultimo atto della serata, il passaggio del collare da Riccardo Cioce al neo Presidente Andrea Salvi, che ha subito precisato come tra i suoi punti programmatici ci sia il coinvolgimento di tutti i Soci nelle attività di club, il consolidamento dell’amicizia con gli altri club Rotary piacentini tramite l’organizzazione di interclub e l’intenzione di proporre una visione del Rotary sempre più attiva ed attenta alla realtà locale ed internazionale; Salvi ha quindi presentato il suo Consiglio direttivo: Vice presidente Antonio Stefano Campagnoli, Presidente eletto 2020-2021 Andreina Cavanna, Segretario Rossella Naldini, Tesoriere Paolo Toscani, Prefetto Christian Sartori, Consiglieri Antonio Donadoni, Paolo Ghilardi ed Antonella Restori, dando appuntamento alla prima assemblea ordinaria dei Soci prevista per il 2 Luglio 2019.