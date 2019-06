Perde il controllo del volante della sua auto e finisce fuori strada: grave un uomo di 85 anni.

Nella tarda mattinata del 14 giugno – poco dopo le 11 – all’altezza del bivio tra Rivergaro e Rivalta sulla strada provinciale 40 nei pressi di Statto, l’anziano – per cause in corso d’accertamento da parte dei Carabinieri di Rivergaro – alla guida della sua Fiat 600 ha sbandato,”cappottandosi” più volte prima di terminare la sua corsa in fondo ad un avvallamento a bordo strada.

Immediata è scattata la macchina dei soccorsi: sono stati i vigili del fuoco di Piacenza ad estrarre dalle lamiere della vettura l’uomo, che ha ricevuto le prime cure dagli operatori della Pubblica Sant’Agata di Rivergaro intervenuti insieme all’auto infermieristica del 118.

Le condizioni del ferito hanno reso necessario l’intervento dell’eliambulanza di Parma, che lo ha trasferito in volo all’Ospedale Maggiore della città ducale.