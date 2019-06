Serie C, ufficiali le date della prossima stagione. Si parte il 25 agosto

Archiviata la cocente delusione maturata in seguito alla mancata promozione in Serie B, il Piacenza guarda già alla prossima stagione, tra strategie di mercato e scelte tecniche.

La stretta attualità porta però a guardare al calendario: la Lega Pro, infatti, con un comunicato ufficiale ha reso note le date del prossimo campionato di Serie C 2019/20.

Si prospetta per i biancorossi un altro anno lungo e impegnativo: la regular season incomincia domenica 25 agosto 2019, mentre l’ultima giornata verrà giocata domenica 26 aprile 2020. Sono poi previsti quattro turni infrasettimanali, che verranno definiti una volta stilati gli abbinamenti definitivi. Si gioca anche in prossimità del Natale, con un turno già fissato per il 22 dicembre. La sosta invernale sarà invece dal 29 dicembre 2019 al 5 gennaio 2020.

Non solo campionato, la Lega Pro ha infatti comunicato anche le date relative alla fase eliminatoria di Coppa Italia di Serie C: la prima giornata della fase eliminatoria andrà in scena domenica 4 agosto; la seconda giornata è prevista per domenica 11 agosto, mentre il terzo e ultimo turno avrà luogo domenica 18 agosto.

LE SQUADRE ESCLUSE – Come si legge dal sito di SkySport, al momento le squadre che sicuramente non parteciperanno al prossimo campionato di serie C sono Albissola, Lucchese e Siracusa, in quanto non hanno presentato domanda di iscrizione. Praticamente fuori dai giochi anche Arzachena e Foggia, che hanno inoltrato documentazione incompleta.