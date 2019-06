Musica, buona tavola e libri: al via a Piacenza il Gola Gola Festival.

Da venerdì 7 a domenica 9 giugno il centro cittadino sarà animato da oltre 100 eventi in cui sarà possibile scoprire i prodotti del territorio e assaggiare le creazioni degli chef, in un viaggio tutto Made in Piacenza.

Laboratori, cooking show, talk, musica e tradizione. Già dalla prima giornata il festival si appresta a regalare tanto divertimento e a soddisfare anche i palati più fini.

Alle 17, in Piazza Cavalli, l’inaugurazione ufficiale del festival. Sul palco “Food Network” ci saranno Tinto, della fortunata trasmissione RadioRai “Decanter”, accompagnato da Laura Fregoni (Miss Piacenza 2018) e con ospite d’onore Csaba dalla Zorza, esperta di cucina e bon ton, protagonista di numerosi trasmissioni televisive.

Dalle 15 alle 19 di venerdì 7 giugno – ai Musei Civici di Palazzo Farnese – tante attività anche per i bambini tra laboratori, racconti, incontri e percorsi alla scoperta del cibo. Tutte le informazioni sul sito dedicato a Gola Gola Festival

IL PROGRAMMA COMPLETO