Piacenza città da pedalare: è sesta in Italia per piste ciclabili

Piacenza ai primi posti fra le città bike friendly in Italia (con più di 100mila abitanti).

Grazie ai 67 chilometri di piste ciclabili, pari a 0,65 metri per abitante, la nostra città si colloca sesta a livello nazionale nella classifica stilata da Holidu, motore di ricerca specializzato in case vacanza, su dati di Open Street Maps, in occasione della seconda giornata mondiale della Bicicletta promossa dall’Onu.

Tra le iniziative a favore dei ciclisti viene ricordata l’adesione di Piacenza ai Comuni Ciclabili e al progetto “Pedalando un Po” che ha permesso di “valorizzare le ciclovie della zona e per favorire l’uso della bicicletta in città”.

La classifica premia l’Emilia Romagna, che oltre Piacenza vede altre cinque città nella top ten a partire da Ferrara, che con i suoi 150 chilometri di ciclovie, pari a 1,14 metri per abitante si guadagna il titolo di città italiana per densità di piste ciclabili in rapporto alla popolazione.

Subito dietro troviamo Reggio Emilia (195 km di piste, 1,13 metri per abitante), seguita da Modena (198 km di piste, 1,05 metri per abitante). A rompere l’egemonia emiliana il quarto posto di Bolzano e il quinto di Padova, poi Piacenza al sesto posto davanti ai “cugini” di Parma; ancora Emilia Romagna con Forlì in ottava posizione, nono posto per Trento, chiude la top ten Venezia.