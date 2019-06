Piacenza-Imolese secondo atto, Franzini recupera Sestu

Secondo atto della semifinale playoff, il Piacenza ospita al Garilli l’Imolese (domenica, ore 20.30) e cerca il pass per la finale che mette in palio la Serie B.

Una gara sulla carta in discesa quella che attende i biancorossi, forti del 2-0 ottenuto mercoledì sera in trasferta grazie ad una prova autoritaria: per passare il turno l’Imolese dovrà espugnare il Garilli con almeno tre gol di scarto. Guai però a fare calcoli, anche perchè i romagnoli non più tardi di una decina di giorni fa tre reti sono stati in grado di realizzarle a domicilio del Monza; servirà la stessa convinzione e la stessa corsa messa in campo nella gara di andata, quando i biancorossi dimostrarono un’ottima condizione fisica a dispetto dei tanti giorni di stop.

Buone notizie per Franzini arrivano dal recupero di Sestu, che partirà dalla panchina, mentre sarà ancora out Porcari: probabile la conferma del 4-3-3 visto mercoledì. Qualche problema in più per Dionisi, che dovrà fare a meno degli infortunati Ranieri, Garattoni e Belcastro. Rietrerà invece a centrocampo l’ex biancorosso Saber. Chi passerà il turno troverà in finale la vincente di Trapani – Catania (2-2 dopo la gara di andata).

Cornice della sfida un Garilli che si annuncia di nuovo vestito a festa: già oltre 4mila i tagliand

i staccati. Sabato biglietterie aperte fino alle 18, domenica dalle 11 alle 21.15 (biglietti disponibili anche online su www.vivaticket.it e punti vendita autorizzati).

I prezzi:

Distinti e Rettilineo – prezzo intero: € 10; Studenti Under 25 (previa verifica del badge): € 5; Under 10: € 2

Tribuna Laterale Libera – prezzo Intero: € 16; prezzo Ridotto: € 12; Under 10: € 2,00

Tribuna Laterale Numerata – prezzo Intero: € 20; prezzo Ridotto: € 16; Under 10: € 2

Tribuna Centrale – prezzo Intero: € 30; prezzo Ridotto: € 25; Under 10: € 2

Settore ospiti: 10€ (escluso diritto di prevendita)

Under 10: 2€ (in tutti i settori dello Stadio, accompagnato da parente entro il quarto grado maggiorenne)

Si ricorda che il prezzo ridotto è valido esclusivamente per gli over 65 ed invalidi con percentuale dal 50 al 99.