Piacenza nel 2040: proviamo a pensare la nostra città nel futuro?

Quando sento qualcuno pronunciare la frase “questo è un progetto a medio-lungo termine” – devo confessarlo – mi attraversa un moto nell’anima. Quasi una commozione.

Chi ha più il coraggio di programmare qualcosa a lungo termine? Guardare oltre la maledetta contingenza che impantana tutto.

Oltre ai “mi piace” sull’ultimo post sui social. Oltre all’ultimo articolo di giornale (magari anche nostro), oltre ai problemi da affrontare quotidianamente, che vanno giustamente affrontati, ma sotto ai quali rischiamo tutti di affondare.

Senza un po’ di respiro strategico non si va da nessuna parte. Lo diciamo per Piacenza e per la nostra terra.

Per questo abbiamo deciso di buttare in piedi un dibattito pubblico su Piacenza fra vent’anni. Qual è il progetto per la nostra città che vorrebbe vedere realizzato nel 2040?

E la domanda che abbiamo posto e porremo a diverse persone che ricoprono un ruolo pubblico nella nostra città, dalle quali ci attendiamo un contributo utile. Le loro risposte le ascolterete nei prossimi giorni.

Una domanda che rischia di suonare come provocatoria, forse addirittura ridicola, perchè il tema del futuro è stato rimosso.

E non è un rimprovero che facciamo alla sola classe politica (che certamente ha le sue responsabilità, vedi quello che scrivevamo due anni fa in occasione della campagna elettorale delle comunali).

Quella del futuro è una questione che riguarda una comunità nel suo complesso, se ancora si concepisce come tale.

Saremo degli inguaribili idealisti? O dei presuntuosi propugnatori della funzione anche propositiva e pedagogica dei mezzi di informazione?

Semplicemente non vogliamo trascorrere la nostra vita a discutere dell’erba alta nelle aiuole pubbliche o dei cassonetti in mezzo alla strada.

Dateci una mano anche voi e vi daremo la parola.

Mauro Ferri