Piazza Molinari gremita per Paolo Migone alla “No(t)te Blue”

Piazza Molinari gremita di persone per la prima “No(t)te Blue” di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Sul sagrato della collegiata il celebre comico di Zelig Paolo Migone in “Completamente spettinato”, sulla scena con l’immancabile camice bianco e l’occhio dipinto di nero. Ha intrattenuto il pubblico con episodi che riguardano la vita di coppia, tutti naturalmente in chiave comica, fr acui il racconto dell’immancabile e interminabile visita dell’Ikea.

La “No(t)te Blue” di Fiorenzuola ha coinvolto tutto il centro della cittadina valdardese, con negozi aperti per gli amanti dello shopping, bar con esibizioni live sul corso Garibaldi e menù a tema nei ristoranti. L’evento ha dato il via all’estate di Fiorenzuola, che si presenta come ricca di eventi all’aperto. Prossimo appuntamento della “No(t)te Blue” il 26 giugno; tra gli eventi ricordiamo quello organizzato dall’erbario Milabeth (corso Garibaldi, 95) alle ore 20,30, dove Andrea Giuffredi presenterà il libro “Scopri chi sei” (i posti sono limitati, richiesta la prenotazione).

Per chi vorrà cenare, sarà possibile fare tappa al N’Ice Caffè, il forno del ponte, che propone un gustoso menù a base di porchetta e patatine, chisolini e salume, il tutto accompagnato dalla musica di Team Dj’s, oppure al bar centrale di Piazza Marsala, dove si propone un menù piacentino con Pisarei e fasò. Da non perdere la degustazione di Champagne Nuova Maison presso Le Gioie di Bacco.