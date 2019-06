Prima pietra per la Canottieri Ongina: confermato coach Mauro Bartolomeo

Inizia a prendere forma la nuova Canottieri Ongina, realtà pallavolistica piacentina da tanti anni radicata in serie B maschile. La prima pietra giallonera in vista della nuova stagione nella stessa categoria coincide con la conferma del tecnico, il cremonese Mauro Bartolomeo, che allunga la sua esperienza sull’altra sponda del Po.

Da tanti anni nei quadri tecnici della società del presidente Fausto Colombi, Bartolomeo siederà nuovamente sulla panchina della Canottieri Ongina dopo aver chiuso brillantemente lo scorso campionato all’ottavo posto nel girone B con 36 punti, il tutto con un organico profondamente rinnovato e ringiovanito rispetto ai precedenti roster di spicco in categoria.

La nuova avventura dopo l’estate, dunque, riparte da lui e dalla sua esperienza. “La scorsa stagione – spiega Bartolomeo – è stata sicuramente positiva, avremmo potuto chiudere con un ranking ancora migliore se avessimo continuato sul cammino dell’andata, ma ci può stare un calo dopo un’ottima prima parte. Tutti, in ogni modo, hanno dato il massimo. Sono contento di rimanere per un’altra sfida; la società sta lavorando per migliorare la rosa ed è uno stimolo in più anche per me”.

Il suo nuovo vice sarà Fausto Perodi, cremonese come lui. “A livello personale ci conosciamo da tanti anni, ma non abbiamo mai lavorato insieme; anche per lui è un’esperienza nuova che vivremo insieme”. Ed ecco le parole del secondo allenatore giallonero.

“Arrivo dalla Pallavolo Cremonese, dove sono sempre rimasto allenando dall’under 13 all’under 18, in Prima divisione e anche come vice in serie D. Conosco bene Mauro, mio figlio inoltre l’ha avuto in selezione territoriale come allenatore. E’ un’avventura nuova per me, sarà uno stimolo in più; la serie B sarà un’esperienza molto impegnativa ma allo stesso tempo suggestiva”.