Piromane in azione nella notte: in fiamme quattro cassonetti

Piromane in azione nella notte tra il 9 e il 10 giugno a Piacenza. Presi di mira alcuni cassonetti nei pressi del parco della Galleana.

In fiamme in totale quattro “campane” per i rifiuti: due in via Foresti, una in via Gobetti e una in via Gramsci. Per domare i roghi, sono prontamente intervenuti sul posto i vigili del fuoco di Piacenza.