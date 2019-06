Ponte sul Nure a Farini, si chiude nelle notti del primo, tre e quattro luglio

Piacenza – E’ stata emessa nei giorni scorsi, l’ordinanza di chiusura del traffico in corrispondenza del ponte sul Nure di Farini, lungo la strada provinciale 654R per i lavori di consolidamento strutturale e rifunzionalizzazione del manufatto.

Nell’ambito di tali lavorazioni, come già avvenuto nel mese di marzo, – fa sapere la Provincia – sono programmate le ultime operazioni di sollevamento dell’impalcato del ponte per la messa in opera degli appoggi definitivi, durante le quali non può essere garantita la transitabilità in idonee condizioni di sicurezza.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si è reso necessario istituire l’interruzione della circolazione per tutte le categorie di veicoli:

– dalle ore 20 del 1° luglio 2019 alle ore 6:30 del 2 luglio 2019,

– dalle ore 20 del 3 luglio 2019 alle ore 6:30 del 4 luglio 2019,

– dalle ore 20 del 4 luglio 2019 alle ore 6:30 del 5 luglio 2019.

Sono esclusi dall’applicazione di tale interdizione i mezzi di soccorso nell’espletamento di servizi urgenti che, se necessario, verranno scortati con idonee modalità, in funzione del momento in cui si verifica tale esigenza.

“Dopo un confronto con gli amministratori dei Comuni interessati e sulla scorta delle operazioni di sollevamento avvenute nel mese di marzo – sottolinea il Presidente della Provincia Patrizia Barbieri – si è deciso di programmare le lavorazioni in orario notturno e in giornate infrasettimanali per ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale e alla vallata”.