Il Moto Guzzi The Club, neonata associazione sportiva che raggruppa sotto di se molti possessori ed appassionati di Moto Guzzi, si prepara questo sabato 29 giugno 2019, alla sua prima visita ufficiale a Mandello del Lario, in provincia di Lecco, dove ha sede la fabbrica della Moto Guzzi e il famoso museo.

Un vero e proprio “pellegrinaggio” che da Piacenza porterà una trentina di “Guzzisti” a radunarsi nel piccolo comune lariano, al fine di suggellare il grande amore nei confronti di uno dei marchi italiani più importanti della storia motociclistica mondiale.

Sarà una lunga giornata quella che aspetta i centauri piacentini, a partire dalla visita guidata e dedicata, in esclusiva, al Museo Moto Guzzi nel quale oltre alle didascalie inerenti la gloriosa storia, trovano spazio i modelli e le creazioni uscite dalla fabbrica.

“Siamo molto felici ed emozionati per questa nostra prima visita – dichiara il Presidente del Club Francesco Zarbano – “Mandello rappresenta, per chi ama questo brand, una vera e propria “Mecca” nella quale ritrovarsi per soddisfare la propria passione legata a Moto Guzzi. Non lo so spiegare ma, in quei luoghi, si respira un’aria particolarmente magica”.

Una magia, forse, proveniente dalla grande storia che Guzzi porta con se. Racconti epici che proprio su quella sponda del lago hanno avuto sede ed hanno raccontano una nazione che voleva, in epoca di ricostruzione post bellica, rialzare la testa mettendo a frutto il proprio ingegno e capacità grazie, in particolare, alla lungimiranza dei suoi fautori.

“Sarà una visita dedicata solo ai nostri Soci e per la quale voglio ringraziare la società Piaggio per la gradita courtesy che ci ha voluto riservare, aprendoci appositamente il Museo” – continua Zarbano – “Una bella iniziativa che vogliamo intendere come gratitudine nei confronti di tutti coloro che hanno creduto in noi ed al progetto del Moto Guzzi The Club”.

Successivamente, è previsto il ritrovo di tutta la compagine nella centralissima Piazza Leonardo da Vinci, dove verranno esposte le Moto Guzzi dei partecipanti alle spalle della statua di Carlo Guzzi, con l’intento di omaggiare il fondatore della nota casa di Mandello. Non mancherà poi in tarda mattinata, il saluto all’interno della sala del consiglio comunale di Mandello del Lario, da parte delle autorità locali al gruppo.

Al termine degli incontri e saluti, i centauri torneranno in sella alle loro Moto Guzzi per effettuare un lungo e panoramico giro turistico tra le incantevoli sponde del Lago di Como e tra le maestosità delle Grigne, per poi rientrare a Piacenza in serata. Insomma un altro bell’impegno da parte del Moto Guzzi The Club che, dopo l’importante fondazione del 15 marzo scorso e la partecipata organizzazione del Moto Guzzy Day del 22 giugno, si prepara ad una nuova ed entusiasmante avventura.

