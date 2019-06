Pronti all’inizio dell’estate? ecco quando cade il solstizio

Nel nostro emisfero boreale il solstizio estivo si verificherà quest’anno il 21 giugno alle ore 15.54 UTC (Universal Time Coordinated, praticamente il tempo solare di Greenwich), che corrispondono alle 17.54 ora legale italiana. In tale momento avrà inizio ufficialmente l’estate, che durerà poi fino al 23 settembre data dell’equinozio d’autunno di quest’anno.

Il solstizio d’estate indica, per il nostro emisfero, che il Sole si trova alla sua massima distanza sopra all’equatore celeste e di conseguenza risulta massimo l’arco descritto dal Sole nel suo percorso apparente da nord-est a ovest-nord. Di conseguenza quindi il giorno sarà il più lungo dell’anno, mentre dall’indomani le giornate si accorceranno gradualmente e le notti si allungheranno (… per la gioia degli astrofili).

Come già riportato in altre occasioni, non tutti gli anni i solstizi e gli equinozi avvengono rispettivamente lo stesso giorno poiché la presenza dell’anno bisestile nel nostro calendario comporta un leggero sfasamento di data, di anno in anno. Di conseguenza per esempio il solstizio estivo può cadere il 21 giugno (come quest’anno) oppure il 20 giugno, e così accade anche per il solstizio invernale e per gli equinozi di primavera e autunno.

Nell’occasione il Gruppo Astrofili di Piacenza rammenta che anche quest’anno ad agosto avrà luogo, presso il proprio osservatorio astronomico di Lazzarello (Alta Val Tidone), la manifestazione “E … state tra le stelle”.

Si tratta dell’apertura al pubblico dell’osservatorio nei cinque venerdì di agosto (2, 9, 16, 23 e 30), con la possibilità per tutti di osservare gli astri al telescopio. Il programma della manifestazione sarà disponibile a breve sul sito www.astrofilipc.it

Danilo Caldini

(Gruppo Astrofili di Piacenza – APS)