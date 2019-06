Tutto pronto a Fiorenzuola per il Kill Beer Fest, tra gli ospiti Dario Hubner

Questo fine settimana torna il Kill Beer Fest, l’appuntamento è dal 14 al 16 di giugno al campo sportivo di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza).

Nella prima serata live si esibiranno i Punkreas, il Barone Lamberto e Deejay Dave, tutti i concerti sono ad ingresso gratuito. Il 15 invece griglie roventi con il Kill Grill Contest, giudice d’onore il mitico Dario Hubner. Per accompagnare la birra nuova cucina e nuove proposte in menù, confermati i grandi classici: pollo allo spiedo con patate, chisolino ripieno di spalla cotta e gorgonzola, spiedino, nuggets, tomino alla piastra e pulled pork.

Sei anni fa è nato il Collettivo 14, organizzazione no-profit composta da ragazzi under 30 che organizza eventi sul territorio di Fiorenzuola d’Arda (Piacenza). Un gruppo eterogeneo, quello del Collettivo 14: ne fanno parte un igienista dentale, elettricisti, operai di vario genere e imprenditori, tutti uniti da una propensione alla socialità e alla musica.

“Organizzare eventi a Fiorenzuola è stata per noi una scelta, vogliamo lavorare sul nostro territorio – sottolineano il fondatore Giacomo Bandini e il vicepresidente Luca Contini – il nostro obbiettivo è quello di mantenere l’ingresso gratuito per avvicinare sempre di più le persone alla nostra passione per la musica live”.

“Il nostro collettivo è molto paritario, c’è un capitale umano inestimabile per noi, ragazzi disposti a lavorare a gratis mossi dalla passione per la musica. Cerchiamo di inserire nuove leve, giovani desiderosi di imparare qualche nozione di grafica, videomaking e di social media management; è per i ragazzi un’esperienza laboratoriale che permette di seguire l’organizzazione di un evento”.

In sei anni di attività il Collettivo ha ospitato oltre 120 gruppi live e dj set per un totale di circa 40 eventi, per lo più serate a tema nella sede della vecchia scuola di Baselica Duce di Fiorenzuola d’Arda come ad esempio Nirvana Unplugged Experience (il 10 marzo 2018), Una festa Trash (15 dicembre 2018), Berlin Calling (16 febbraio 2019).

Gli eventi sono sempre stati ad ingresso gratuito e autofinanziati; le serate organizzate nella vecchia scuola consentono al Collettivo di finanziare eventi più grandi, come appunto il Kill Beer e il Why Not al campo sportivo di Fiorenzuola d’Arda: fra gli ospiti negli anni artisti come Motta e gli Zen Circus, che hanno calcato il palco dell’Ariston nell’ultima edizione di Sanremo.