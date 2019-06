Tutto pronto per l’edizione 2019 della Vernasca Silver Flag

Ritorna uno dei più importanti appuntamenti per i collezionisti di auto d’epoca: la Vernasca Silver Flag, competizione dedicata alla rievocazione della storica gara in salita ”Castell’Arquato – Lugagnano – Vernasca”, che si disputò per 17 edizioni dal 1953 fino al 1972.

La 24° edizione della Vernasca Silver Flag, organizzata dal CPAE – Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca, è in programma dal 28 al 30 giugno. Si tratta di un concorso dinamico di conservazione e restauro per vetture da competizione, le auto sfilano su strada chiusa al traffico e a velocità limitata, il percorso è di circa 9 km con dislivello di 290 metri.

Quest’anno il comitato organizzatore ha scelto di rivolgersi ai modelli della marca torinese Fiat. Un ritorno alle origini: fu proprio una Fiat, nel 1953, con Giovanni Corazza, a vincere la prima edizione della Castell’Arquato-Vernasca, prima di passare il testimone, l’anno successivo, alla 8V di Giovanni Auricchio. La Fiat, che nel 2019 festeggia i 120 anni di nascita, rappresenta un punto fermo nella storia non solo delle corse, ma anche dell’industria e della società italiana.

La manifestazione è riservata a vetture storiche (Turismo, GT, Sport, Prototipi, Monoposto e Anteguerra) con passato in competizioni sportive. Per chi volesse assistere al passaggio delle vetture lungo il percorso, si consiglia di tenere presente che la chiusura dello stesso avverrà circa 30 minuti prima dell’inizio della sfilata.

PROGRAMMA:

VENERDÌ 28 GIUGNO

-15.00-17.00 -Verifiche e distribuzione numeri

-20.00 -Cena di benvenuto

SABATO 29 GIUGNO

-8.30 -10.00 -Verifiche e distribuzione numeri

-10.30 -Briefing dei partecipanti

-11.00 -Prima salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca

-13.00 -Pranzo nei ristoranti di Castell’Arquato

-15.30 -Seconda salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca

-17.15 -Rinfresco di benvenuto

-20.00 -Cena di gala nella piazza medioevale di Castell’Arquato

DOMENICA 30 GIUGNO

-10.30 -Terza salita Castell’Arquato-Lugagnano-Vernasca

-12.30 -Buffet a Vernasca area della Antica Pieve

-14.30 -Premiazioni a Vernasca

Tutte vetture della manifestazione verranno sistemate nei due paddock presenti a Castell’Arquato (Lungo Arda e Piazza Europa). L’ingresso per gli spettatori è libero venerdì e sabato fino alle ore 19.00 e domenica mattina. Venerdì e sabato, dalle ore 19.00, il paddock chiude e sarà preso in consegna dall’istituto di vigilanza che vieterà l’ingresso a qualsiasi persona fino alle ore 8.00 della mattina successiva.

Per ulteriori informazioni:

Telefono: +39.0523.248930 (CPAE) / +39.377.1695440

Email: info@vernascasilverflag.it

Sito: http://www.vernascasilverflag.it/

Ufficio informazioni turistiche di riferimento: IAT Castell’Arquato

Come arrivare: arrivando dall’Autostrada A1, uscita Fiorenzuola, a Castell’Arquato c’è il parcheggio per il pubblico subito dopo il supermercato Conad, sulla destra. Nell’eventualità ci fosse coda è meglio parcheggiare in prossimità del supermercato.