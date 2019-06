Provincia di Piacenza, avviso di aggiudicazione di appalto manutenzione strade

PROVINCIA DI PIACENZA

Avviso di aggiudicazione di appalto

Procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro per l’affidamento di lavori, servizi e forniture per la manutenzione ordinaria e straordinaria della rete viaria provinciale, suddivisa in due lotti.

Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/05/2019. Lotto 1 (area ovest): numero offerte ricevute: 2; aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese fra la mandataria “Edilgiemme S.r.l.”, di Bobbio (PC), via Corgnate, 3, e la mandante “I.C.E.S. Impresa Costruzioni Edili Stradali S.r.l.”, di Arena Po (PV), Loc. Porticone, 6; valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: € 7.093.240,00. Lotto 2 (area est): numero offerte ricevute: 1; aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese fra la mandataria “Impresa Cogni S.p.A.”, di Piacenza, Galleria San Francesco, 2, e le mandanti “Vetrucci S.r.l.”, di Lugagnano Val d’Arda (PC), via della Stradella, 10, e “ETS Eco Tecnologie Stradali S.r.l.”, di Gossolengo (PC), Loc. Cà Trebbia; valore massimo totale stimato per l’intera durata dell’accordo quadro: € 9.033.320,00. Il presente avviso è stato inviato per la pubblicazione in GUUE in data 05/06/2019.

Il Responsabile del Procedimento: dott. geol. Davide Marenghi