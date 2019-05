Provincia di Piacenza, avviso relativo a appalto aggiudicato: palestra scolastica Castelsangiovanni

Provincia di Piacenza

Avviso relativo ad appalto aggiudicato

Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di una nuova palestra presso il Centro Scolastico Medio Superiore di Castel San Giovanni (PC). CUP D23H14000000003 CIG 7785911104. Numero di offerte: 28, di cui 7 escluse. Aggiudicatario: raggruppamento temporaneo di imprese fra la mandataria “ARTEDIL DI CAMPENNI’ ROCCO & C. S.R.L”, con sede a Medolago (BG), in via Roma n. 65 (C.F/P.I. 03673620161) e la mandante “MOZZONE BUILDING SYSTEM S.R.L.”, con sede a Savigliano (CN), in via Torino n. 272 (C.F./P.I. 03359510041). Valore dell’offerta vincente: € 1.150.980,81 di cui € 41.405,00 per oneri della sicurezza., corrispondente ad un ribasso del 23,824%. Determinazione di aggiudicazione n. 326 del 11/04/2019; determinazione di dichiarazione dell’efficacia dell’aggiudicazione n. 454 del 17/05/2019. Data di pubblicazione del presente avviso sulla GURI Serie Speciale Contratti Pubblici n. 63 del 31/05/2019.

Responsabile del procedimento: dott. ing. Stefano Pozzoli