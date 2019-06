Nella giornata del 13 giugno, grazie all’aiuto di 13 dipendenti dell’azienda Pramerica SGR giunti a Piacenza da Milano, il Circolo Emilio Politi di Legambiente ha effettuato una pulizia lungo le Mura di Piacenza.

“Partendo da Piazzale Milano e percorrendo le Mura interne di Via Maculani, sino a via Tramello – spiegano -, sono stati raccolti tanti rifiuti da riempire più di dieci sacchi dell’immondizia. Fra le cartacce, bottiglie in vetro e plastica di varia origine, sono state raccolte anche vecchie reti da giardino, uno stendino per i panni e vestiti dismessi”.

Più che soddisfatti del lavoro compiuto, il circolo Emilio Politi “ringrazia caldamente i 13 volontari che hanno partecipato all’attività di pulizia, concedendo il loro tempo e sostegno per una causa concreta e più che necessaria”.

“Ci auguriamo – concludono i rappresentanti di Legambiente – che i cittadini apprezzino il lavoro svolto e, soprattutto, auspichiamo che alcuni di loro imparino ad avere più rispetto dell’ambiente e della loro città”.