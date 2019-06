Ritardi a ripetizione e aria condizionata guasta, odissea pendolare sui treni

Sono giorni di vera “odissea” per i pendolari piacentini diretti a Milano o a Parma.

Le segnalazioni di ritardi e di viaggi in condizioni “estreme” arrivate in redazione in questi giorni sono decisamente più frequenti della media del disagio pendolare.

In particolare, in concomitanza con l’ondata di caldo che ha investito tutta l’Italia, il cattivo funzionamento dell’aria condizionata sui convogli è diventata la normalità.

Vagoni arroventati con finestrini spalancati per far entrare un po’ di aria è la situazione ordinaria sui treni regionali.

A questo si aggiungono i ritardi sistematici come documenta la foto dell’Associazione Pendolari.