Gruppo Piacentino

(distretto 2050)

IL BLOG

Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia: Ospite rotariano dal Rotary di Dubai ed ingresso di due nuovi Soci

Lunedì 3 giugno si è tenuto il penultimo appuntamento di questo anno rotariano prima del passaggio di consegne per il Rotary Piacenza Valli Nure e Trebbia; per l’occasione i Soci del sodalizio si sono infatti riuniti in un Caminetto presso la sede del club, il Circolo dell’Unione, per celebrare la gradita affiliazione di due nuovi soci.

La serata è stata introdotta dai saluti del Presidente del club, Riccardo Cioce, che ha esordito presentando un importante Ospite rotariano proveniente dal Rotary club di Dubai, il Dott. Olivier Harnisch, il quale ha portato i saluti del suo club di appartenenza ed ha illustrato brevemente la sua esperienza di rotariano vissuta in una realtà complessa, quella di Dubai, multietnica ed in continua evoluzione.

Quindi è arrivato finalmente il momento dell’ufficializzazione dell’ingresso dei due nuovi Soci: il già rotariano Ing. Carlo Caltagirone, Ingegnere meccanico e Professore di Meccanica, Macchine e Disegno di macchine, proveniente dal Rotary Club Quito, Ecuador, e dell’Ing. Daniele Merlerati, Manager di Gi Group dal 2007 dove ha ricoperto il ruolo di Branch Manager in Italia per 2 anni e di Country Manager Cina per 3 anni. Dal 2013 ha assunto inoltre diversi ruoli di Interim Country Management per il gruppo (Romania, Bulgaria, Francia) e seguito lo sviluppo dell’internazionalizzazione in tutti gli ambiti aziendali.

La riunione, particolarmente significativa ed interessante, è terminata con lo scambio dei gagliardetti tra il Presidente del Rotary piacentino Riccardo Cioce ed il Rappresentante del club rotariano di Dubai Olivier Harnisch, la spillatura dei due nuovi amici rotariani e la consegna del regolamento di club ai Neo-affiliati.