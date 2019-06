Rottofreno piange la scomparsa di Giorgio Gnocchi. Gnocchi, 82 anni, ha dedicato la sua vita alla comunità, sia come sindacalista Cisl che come referente del comitato Inps, oltre che come alpino.

Figura storica di Rottofreno, ne è stato anche amministratore, come membro della Giunta Maserati, agli inizi degli anni Duemila, sia come consigliere di opposizione, durante il primo mandato di Raffaele Veneziani. Proprio Veneziani dedica un ricordo commosso all’amico – avversario.

“Apprendo con profondo dispiacere della scomparsa di Giorgio Gnocchi, al contempo avversario politico ed amico, nonché già amministratore per lungo tempo del nostro Comune di Rottofreno. Nel corso del nostro ultimo colloquio di qualche giorno fa in ospedale, quando già le sue condizioni lasciavano poca speranza di ripresa, non ha mancato di darmi indicazione sui prossimi lavori da compiere per la nostra comunità, a riprova della sua dedizione al nostro territorio sino all’ultimo dei suoi giorni” scrive Veneziani su Facebook.

“Saluto quindi l’amico e rendo onore all’avversario, qualche volta duro ma sempre corretto, come tanti ce ne vorrebbero in questa politica sempre più urlata, sempre più di contrapposizione, sempre più distaccata dalla realtà. Buon viaggio Giorgio…”.