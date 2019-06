Rottofreno e San Nicolò, cinque eventi gratuiti per movimentare l’estate

I “Mercoledì di Rottofreno e i giovedì di San Nicolò” sono gli spettacoli gratuiti per varie età e in varie piazze che movimenteranno l’estate.

Il calendario prevede cinque appuntamenti alle 21 e 15.

Si parte il 26 giugno con il rock’n’blues di “Barock band” in piazza Marconi nel capoluogo.

Seguono tre tappe a San Nicolò: 11 luglio la cover band a 360 gradi “Incydia” in piazza Donatori d’organi; 18 luglio il cantante Marco Rancati in piazza Maserati e il 25 luglio “Abba dream”, con un tributo allo storico gruppo svedese in piazza Togliatti.

Conclusione a Rottofreno il 31 luglio con il gioco a quiz “Il cervellone”, che l’anno scorso aveva divertito tantissima gente. Il “saluto all’estate” sarà in piazza della Pace a San Nicolò in settembre.