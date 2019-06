Rush finale di campionato per l’Everest, Fresia “Al lavoro per lo spareggio”

A poco più di una settimana dalla fine di questo lunghissimo campionato di pallanuoto che tanto ha emozionato la tifoseria piacentina, è arrivato il momento della verità per i colori dell’Everest Piacenza Pallanuoto 2018.

Mancano due giornate alla fine della stagione regolare e sicuramente una delle due squadre che guidano la classifica sarà direttamente promossa in serie B, mentre la seconda andrà allo spareggio fissato per il 13 luglio al Foro Italico di Roma.

Lo Sporting Lodi, battuto proprio sabato scorso bellamente dal giovanissimo settebello piacentino, ha ampie probabilità di terminare al comando della classifica, assicurandosi così la promozione diretta; dal canto suo il Piacenza guidato da Fresia ha l’obbligo di vincere entrambe le gare e sperare in due contemporanei passi falsi dei lodigiani.

I tre punti di classifica infatti che separano le due squadre sono di fatto di più, perché i lodigiani, seppure di un solo goal, vantano la miglior differenza reti negli scontri diretti e quindi arrivare a pari a fine stagione non servirebbe al Piacenza ad evitare lo spareggio contro il Bari in quel di Roma.

Fresia intanto, a supportare un finale d’anno bollente come le temperature di questi giorni, continua la sua preparazione convinto che il 6 luglio finirà il campionato ma non la stagione del Piacenza: “Stiamo finalizzando la preparazione in vista dello spareggio del 13 luglio, certi di poterci esprimere al meglio. Siamo sicuramente gratificati dalla bella prestazione di sabato scorso che dimostra che siamo in “palla”. Dobbiamo mantenere questa condizione mentale e questa brillantezza atletica per arrivare preparati al meglio alla battaglia del 13″.

Il tecnico piacentino è chiaramente ormai indirizzato a quella data ed in settimana ha proseguito gli allenamenti senza variazioni evidenti. Già sabato probabilmente potremo avere qualche certezza in più sia per la difficile trasferta piacentina che per la facile partita interna dei lodigiani.