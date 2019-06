Grave infortunio sul lavoro nella mattinata del 20 giugno nei pressi di San Pietro in Cerro (Piacenza).

Secondo quanto ricostruito, un uomo, impegnato in alcuni lavori in una ditta, è caduto da un’altezza di circa 3 metri mentre stava svolgendo alcuni lavori su un tetto, riportando alcune lesioni alla parte inferiore del corpo.

Sul posto sono arrivate immediatamente l’ambulanza della Pubblica di Monticelli e l’auto infermieristica di Roveleto. Presenti anche i carabinieri (nella foto).

L’entità dell’infortunio ha però reso necessario l’intervento dell’eliambulanza, che ha trasportato l’uomo, rimasto cosciente, in volo all’Ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono serie, ma non si troverebbe in pericolo di vita.