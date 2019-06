Sabato mattina inaugurazione del nuovo centro diagnostico Rocca alla Besurica

Si terrà sabato mattina, 8 giugno, alle ore 10, l’inaugurazione del nuovo centro diagnostico che da qualche settimana è attivo all’interno dello storico centro medico Rocca alla Besurica, realtà storica nel mondo sanitario piacentino, fondato da Giuseppe Rocca nel 1995 come centro di fisioterapia e riabilitazione.

La struttura, che a sede in via Turati 2 alla Besurica, si è arricchita negli anni di nuove strumentazione e si avvale dell’importante opera di professionisti di grande valore che erogano prestazioni e visite specialistiche ambulatoriali.

Da qualche settimana, all’interno del centro, è in funzione il nuovo centro diagnostico dotato di strumentazione all’avanguardia per la diagnostica per immagini, tra i quali la risonanza magnetica “aperta”, la Tac, la radiologia, ecografia ed ecocolordoppler. Vengono effettuate visite neurologiche ed elettromiografie e, inoltre, il centro offre il servizio di cardiologia con il Dott. Saverio Arruzzoli, la ginecologia con il Dott. Maurizio Fanelli e Otorinolaringoiatra per adulti e pediatrica con il Dott. Giuseppe Di Trapani.

Grazie ai nuovi servizi attivati, alla tecnologia presente in sede e alla collaborazione di personale medico e tecnico di comprovata esperienza, il Centro Medico Rocca si conferma struttura all’avanguardia nel panorama socio-sanitario locale.

L’evento di sabato è aperto alla cittadinanza, che potrà così conoscere da vicino tutti i servizi offerti dalla struttura.