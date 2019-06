Una vetrina straordinaria della gastronomia Emiliano Romagnola che ci permette di viaggiare con il gusto e con la mente nei giacimenti golosi degli chef ; questo è Al Meni, il circo mercato di sapori e cose fatte con le mani e col cuore.

La manifestazione ideata da Massimo Bottura, lo chef italiano più conosciuto al mondo, è andata in scena nel corso del week a Rimini in piazzale Fellini: obiettivo valorizzare e preservare l’enorme patrimonio culturale legato al cibo che ancora si fa con Le Mani (Al Meni)

Alla presenza del presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e del sindaco di Rimini Andrea Gnassi, la kermesse ha avuto avvio con l’inaugurazione sotto all’enorme tendone del “circo 8 e mezzo” dove sono prontamente scattati gli show cooking degli chef: Davide di Fabio – Simone Tondo, Tim Butler – Kim Mikkola – Evelyn Kim, Raffaele Liuzzi – Bledar Kola, Matteo Salbaroli – Tom Anglesea, Luca Marchini – Colombe St Pierre, Marco Cavallucci – Marie – Victorine Manoa.

In questa università del cibo a cielo aperto spicca la presenza dei salumi piacentini Dop: per l’occasione infatti il il Consorzio di Tutela Salumi Dop Piacentini ha allestito uno spazio degustazione dove i tanti visitatori, molti stranieri, hanno potuto conoscere e apprezzare le nostre tre eccellenze. A loro il personale del Consorzio ha fornito spiegazioni sulle caratteristiche distintive dei salumi piacentini ricchi di storia, con Piacenza che si caratterizza per essere l’unico territorio in tutta Europa a potersi fregiare di tre Dop nel comparto della salumeria. Particolarmente apprezzato l’apposito ricettario dove sono descritte tante ricette realizzate con i “Magnifici tre DOP”.

Anche tanti piacentini in vacanza a Rimini con molta soddisfazione e orgoglio hanno esclamato dopo aver fatto visita allo stand: “La nossa cupa a lè imbattibile”. La signora Carla, piacentina doc, da qualche anno vive a S.Arcangelo di Romagna e visibilmente soddisfatta per aver trovato ad Al Meni i salumi da “casa”, con estrema autorevolezza si è rivolta ad un visitatore riminese che intendeva difendere i salumi del proprio territorio dicendo “Sappia che i salumi Piacentini sono i migliori in assoluto”.