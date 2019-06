A San Polo il torneo di calcio in memoria di Fabio Scrivani

Si terrà sabato 29 giugno al campo sportivo di San Polo di Podenzano la terza edizione del Torneo dello Scrivo, molto più di un torneo di calcio, ma un’occasione per stare insieme e per ricordare un caro amico che non c’è più.

Il campo sportivo aprirà alle ore 15, mentre dalle ore 16 dieci squadre di amici ed ex compagni dell’indimenticato Fabio Scrivani si sfideranno simpaticamente in un torneo che proseguirà fino a sera. Ma intorno all’evento sportivo, tante iniziative e attrazioni per giovani e non solo, con punti di ristoro, cibi e bevande, il tutto all’insegna della spensieratezza e della solidarietà,

“Fabio – raccontano gli organizzatori – aveva la capacità di coinvolgere tutti con il suo spirito allegro e spensierato. La testimonianza di questo è che per il terzo anno consecutivo centinaia di suoi amici si ritrovano con entusiasmo e trasporto per salutarlo e per tirare due calci ad un pallone, come faceva lui con la sua maglia numero 5”.