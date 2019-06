“A Sant’Antonio i segnali luminosi dell’attraversamento pedonale coperti dagli alberi”.

La segnalazione arriva da un lettore fa riferimento all’attraversamento lungo la via Emilia Pavese a Piacenza di fronte alla scuola elementare della frazione cittadina. “Recentemente – spiega – sono stati installati i nuovi lampioni e i nuovi segnali lampeggianti a protezione, opera sicuramente utile. Devo però far presente che il cartello luminoso dell’attraversamento pedonale e le relative luci pedonali installate sul lato della scuola, provenendo dal centro città sono completamente occultate dal fogliame dei tigli del giardino del complesso scolastico: di fatto è come se non fossero installati. Chiedo quindi un intervento per non vanificare l’installazione”.

“Da ultimo, e questo vale anche per le altre installazioni similari sulla via Emilia Pavese, – conclude – ho la sensazione che il tempo di lampeggio sia troppo lento, rendendo meno efficace la segnalazione; ovviamente non so se ci siano motivi tecnici per tale ritmo dell’intermittenza delle luci”.